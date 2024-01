Mit Søftbean öffnet in Gladbeck ein ganz besonderes Eiscafé

Softeis mit diversen Toppings und Kaffeespezialitäten bietet das neue Eiscafé „Søftbean“ in Gladbeck am Willy-Brandt-Platz.

Gladbeck Gegenüber vom Gladbecker Rathaus eröffnet Samstag ein neues, kleines Café mit einem ganz speziellen Konzept. Was es gibt, verrät der Betreiber.

In Gladbecks Gastro-Szene kommt Bewegung. Am Samstag eröffnet in der Innenstadt, direkt gegenüber vom Rathaus, ein neues Eiscafé. Und das mitten im Winter! „Wir sind eben cool, wir sind anders“, verspricht Betreiber Felix Löbbecke. Und wer Softeis liebt, der kann sich ganz besonders freuen: Im „Søftbean“ am Willy-Brandt-Platz wird die eisige Spezialität aus Dänemark nämlich Speisekarten-füllend angeboten. Und das auch, wenn die Temperaturen draußen ebenfalls im Minusbereich liegen.

Im Sommer hat das neue Gladbecker Softeiscafé auch einen großen Außenbereich

„Cool, klein und nachhaltig“, so der Betreiber, soll das neue Softeiscafé an den Start gehen. Die Eröffnung wird am Samstag, 13. Januar, ab 13 Uhr mit einer Party gefeiert. Richtig los geht es dann am Dienstag. Klein ist der neue Laden, aber typisch dänisch „hyggelig“ gestylt. Es gibt einige wenige Sitz- und Stehplätze, im Sommer kommt dann noch ein großer Außenbereich dazu, erklärt Felix Löbbecke, der das „Søftbean“ gemeinsam mit drei weiteren befreundeten Gladbeckern betreibt. Ansonsten setzt das Team auf Eis und Kaffee „to go“.

„Wir wollen eine Auswahl an hochwertigen Eiskreationen bieten, so Löbbecke. Zum klassischen Vanillesofteis können unterschiedliche Toppings und Soßen gewählt werden. „Jeder Gast kann sein Eiserlebnis nach eigenen Vorlieben gestalten.“

Kaffeespezialitäten stehen ebenfalls auf der Karte

Neben der Spezialität aus Dänemark haben die Søftbean-Betreiber diverse Kaffeespezialitäten auf der Karte – vom Espresso bis zum Latte macchiato. Löbbecke: „Egal, was bestellt wird, die Bohnen werden frisch gemahlen.“ Geht‘s nach den vier Freunden, dann soll sich das neue Softeiscafé zu einem Ort der süßen Genüsse entwickeln, „an dem sich Menschen gerne treffen“.

Öffnungszeiten „Søftbean“: dienstags bis samstags von 12 bis 21 Uhr, Willy-Brandt-Platz 3.

