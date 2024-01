Mit Messer und Schusswaffe: Überfall auf Gladbecker Geschäft

Wer kann Hinweise zum Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in Gladbeck geben?

Gladbeck Ein unbekannter Täter hat ein Lebensmittelgeschäft in Alt-Rentfort überfallen und Geld erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Freitagabend, 26. Januar, hat ein unbekannter Mann einen Lebensmittelmarkt in Gladbeck Alt-Rentfort überfallen. Gegen 20.50 Uhr fordert der Täter mit vorgehaltenem Messer und einer Schusswaffe Bargeld, die noch unbekannte Summe steckte er in eine Bauchtasche und floh. Die Mitarbeiterin und die Kunden blieben unverletzt.

Die Polizei hofft nun auf Hilfe bei der Suche nach dem Täter, den Zeugen wie folgt beschreiben: Zirka 1,80 Meter groß und schlank, zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe und eine Sturmhaube. Wer Hinweise zum Täter oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter 0800 23 61 11 1 bei der Polizei zu melden.

