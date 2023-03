Mit Messer und Schusswaffe: Männer überfallen Tankstelle

Gladbeck. In Gladbeck haben zwei unbekannte Täter eine Tankstelle überfallen. Sie erbeuteten Geld und Zigaretten. Es gibt eine Beschreibung der Männer.

Zwei Männer haben Montagmorgen eine Tankstelle an der Bottroper Straße in Gladbeck überfallen. Die Täter bedrohten die Tankstellen-Mitarbeiterin mit einem Messer und einer Schusswaffe. Sie forderten Geld, das die Frau ihnen aus der Kasse gab. Die beiden Männer nahmen dann noch Zigaretten an sich und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Tankstellen-Angestellt blieb unverletzt.

Laut Mitteilung der Polizei geschah die Tat gegen 3.20 Uhr. Es gibt eine Beschreibung der beiden unbekannten Männer. Der eine Täter ist 18 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, hat braune Augen und dunkle Haare. Er war schwarz gekleidet, trug eine schwarze Winterjacke und eine Sturmhaube. Auch der zweite Mann soll ungefähr 18 bis 25 Jahre alt sein und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Auch er war schwarz gekleidet.

Hinweise zu dem Überfall sowie den beiden unbekannten Räubern nimmt die ermittelnde Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

