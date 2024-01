Mit Messer bedroht: Überfall auf Tankstelle in Gladbeck

Am Abend des Neujahrstages haben Unbekannte in Gladbeck eine Tankstelle überfallen.

Die Polizei sucht Zeugen. Am Abend des Neujahrstags wurde eine Tankstelle in Gladbeck überfallen. Täter drohten dem Verkäufer mit einem Messer.

Zwei maskierte Männer haben am Abend des Neujahrstags in Gladbeck eine Tankstelle überfallen. Der 46-jährige Angestellte wurde zudem durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Gegen 22:45 Uhr am Montagabend betraten die beiden Männer den Verkaufsraum der Tankstelle an der Feldhauser Straße in Zweckel. Laut Polizei drohten sie dem Verkäufer mit einem Messer und forderten Zigaretten und Geld. Beides sei ihnen ausgehändigt worden, woraufhin sie dann zu Fuß flohen.

Die Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht. Demnach waren beide Täter dunkel gekleidet und hatten jeweils ein Tuch ins Gesicht gezogen. Zudem trugen sie Handschuhe. Sie werden auf etwa 20 bis 24 Jahre geschätzt. Einer soll ca. 1,60 Meter groß, der andere Täter größer gewesen sein. Außerdem führten sie eine Plastiktüte mit, in die die gestohlenen Sachen transportiert wurden.

Mehr zum Thema

Die Polizei sucht Zeugen, die bei der Identifizierung der flüchtigen Täter helfen können. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei unter: 0800 2361 111.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck