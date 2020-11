Einen im Wortsinn „kurzen Prozess“ ermöglichten drei vor dem Schöffengericht am Amtsgericht angeklagte Männer allen Prozessbeteiligten, weil sie umfassende Geständnisse ablegten. Bis auf einen Zeugen musste niemand aussagen.

Im Sommer 2018 bemerkten die Verantwortlichen einer Wurst- und Milchfabrik in Gladbeck, dass Europaletten, Transportkörbe und jede Menge Wurst, Käse und Leergut aus den Beständen verschwunden waren. In sechs Fällen von Juni bis August entstand dem Unternehmen auf diese Weise ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 37.000 Euro. Auf Videoaufnahmen von Überwachungskameras konnte ein Dieb eindeutig identifiziert werden: ein Mitarbeiter, der seit fast zehn Jahren bei dem Unternehmen beschäftigt war. Dank seiner Aussage kamen die Ermittler auch seinen zwei Komplizen auf die Spur.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Nach Dienstschluss ließ der Mitarbeiter die Zufahrt zum Firmengelände unverschlossen

In einem Café in Bottrop hatten der 41-jährige H. und der drei Jahre ältere O. nach übereinstimmender Aussage den Plan ausgeheckt. H. ließ nach Dienstschluss die Zufahrt zum Firmengelände unverschlossen, O. mietete zum Abtransport des Diebesguts einen Lkw bzw. einen Kastenwagen an. In zwei Fällen nahm er für die nächtlichen Diebstähle zum Tatort seinen 24-jährigen Neffen mit, der beim Beladen der Fahrzeuge half. Die Paletten und Transportkisten verkaufte O. an eine Firma ins Dinslaken. Wo die Lebensmittel landeten, blieb in der Verhandlung unklar.

Geldmangel gaben die nicht vorbestraften Angeklagten als Motiv für ihre Taten an. Reich ist allerdings keiner von ihnen durch die Diebstähle geworden. 1000 Euro hat O. nach eigenen Angaben bei jeder Lieferung verdient, die Hälfte habe er an H. weitergegeben, der Neffe wurde für seine zweimalige Hilfe mit jeweils 50 Euro „entlohnt“.

Wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilte das Gericht H., der nach den Taten seine Arbeit in der Gladbecker Firma verloren hat, mittlerweile aber eine neue Anstellung gefunden hat, zu einer zehnmonatigen Haftstrafe, O. zu einem Jahr und zwei Monaten, jeweils mit zweijähriger Bewährungszeit. Der Jüngste des Trios kam wegen Beihilfe mit einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro davon. Ihr jeweiliger „Verdienst“ wird eingezogen.