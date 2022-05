Mit „Klimafit Ruhr“ sollen Gladbecker weniger Strom brauchen

Solaranlagen auf Wohnhäusern, hier an der Waldenburger Straße in Gladbeck, werden in Gladbeck auch in diesem Jahr wieder gefördert.

Gladbeck. Projekt „Solarmetropole Ruhr“ geht in eine neue Phase. In Gladbeck gibt es neue Fördermöglichkeiten für Photovoltaikanlagen und Balkonkraftwerke.

Die Stadt Gladbeck nimmt seit 2019 als Pilotkommune am Projekt „Solarmetropole Ruhr“ vom „Regionalverband Ruhr“ und „Handwerk Region Ruhr“ teil. Das Projekt soll nun in eine neue Phasen gehen und damit zu „Klimafit Ruhr“ umbenannt werden.

Inhaltlich werden mit dem „Energiesparhaus Ruhr“ weitere Themen zur Gebäudeeffizienz ergänzend behandelt. In den zwei Innovation City-Quartieren konnten in Gladbeck so seit 2019 zahlreiche Bauwillige finanziell bei der Errichtung ihrer Photovoltaikanlagen unterstützt werden. Über Aktionsförderungen konnten weitere 21 Anlagen stadtweit, sowie zwölf sogenannte Stecker-Solargeräte bezuschusst werden. Die Stadt Gladbeck kann, unterstützt durch zusätzliche Fördermittel der Landesregierung aus der sogenannten „Billigkeitsrichtlinie“, auch in diesem Jahr wieder 20 PV-Anlagen für Wohngebäude stadtgebietsweit, auch außerhalb der Innovation City-Quartiere, fördern.

Auch „Balkon-Solarmodule“ kann die Stadt Gladbeck fördern

In einer zweiten Aktion fördert die Stadt Gladbeck wieder stadtweit zehn sogenannte „Balkon-Solarmodule“. Antragsteller können einen Zuschuss von 150 Euro erhalten. Eine solches Stecker-Solargerät kostet etwa 350 bis 1000 Euro und ist damit deutlich günstiger als eine klassische Photovoltaikanlage, so die Stadt Gladbeck. Der mit dem Stecker-Gerät erzeugte Strom kann von verschiedenen Haushaltsgeräten wie zum Beispiel Fernseher, Kühlschrank und Waschmaschine genutzt werden. „Dadurch dreht sich der Stromzähler langsamer und die Stromrechnung vom Energieversorger fällt niedriger aus. Sie tun jedoch nicht nur für Ihr Portemonnaie etwas Gutes, sondern auch für die Umwelt: durch die Nutzung der Sonnenenergie können Sie auch als Mieter nachhaltig Ihren CO2-Ausstoß senken“, so Jörg Piontek-Möller von der Umweltabteilung der Stadt Gladbeck.

Zur inhaltlichen Unterstützung beider Förderschwerpunkte werden wieder Online-Veranstaltungen angeboten, mehr unter: www.solarmetropole.ruhr/veranstaltungen.

