Die Polizei hat kreisweit am Dienstag Verkehrskontrollen durchgeführt.

Schwerpunktkontrolle Mit Handy am Steuer: Polizei kontrollierte Verkehrssünder

Gladbeck. Handyverstöße am Steuer hat die Polizei auch in Gladbeck in den Fokus genommen. Kreisweit fanden Verkehrskontrollen statt. Hier die Bilanz.

Die Polizei hat am Dienstag in Gladbeck und den weiteren Städten im Zuständigkeitsbereich vom Polizeipräsidium Recklinghausen Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Fokus: Handyverstöße am Steuer. Doch es kamen auch noch andere Verstöße zutage.

Wer während der Fahrt das Handy nutzt, erhöht sein Unfallrisiko deutlich

Wer während der Fahrt telefoniert, eine Nachricht tippt oder liest, der erhöht deutlich das Unfallrisiko. Um erneut auf die Gefahren hinzuweisen und für die Problematik zu sensibilisieren, fand die Schwerpunktkontrolle statt. Insgesamt kontrollierten die Beamten 172 Fahrzeuge. 22 Fahrer bzw. Fahrerinnen hatten während der Fahrt das Handy benutzt. Sechs Personen waren nicht angeschnallt. Ein Verkehrsteilnehmer war mit dem Wagen unterwegs, obwohl er gar keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, und bei drei Kontrollierten bestand der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer saßen. Ihnen wurden Blutproben entnommen, weiterfahren durften sie natürlich auch nicht.

Fünf Fahrer waren zudem aufgefallen, weil sie zum Beispiel über eine rote Ampel gefahren waren oder die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war. Insgesamt wurden 22 Verwarngelder erhoben. Ein 22-Jähriger kassierte gleich mehrere Anzeigen. Er war bei einer Verkehrskontrolle in Marl aufgefallen. Da sich der Verdacht des Drogenkonsums ergeben hatte, musste er zur Blutentnahme mit zur Wache. Dort wehrte er sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen, beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten. Neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss bekam der junge Mann eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

