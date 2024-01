Mit Falschgeld unterwegs: Die Polizei sucht diesen Mann

Gladbeck Ein Unbekannter hat versucht, in Gladbeck in einer Bäckerei mit falschen 20-Euro-Schein zu bezahlen. Ein Fahndungsbild ist im Artikel.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in Gladbeck mit Falschgeld unterwegs gewesen ist. Konkret hat der unbekannte Tatverdächtige den Versuch unternommen, in der Bäckerei in einem Supermarkt an der Feldhauser Straße in Gladbeck-Zweckel mit Falschgeld zu bezahlen. Der Versuch mit dem falschen 20-Euro-Geldschein fiel jedoch auf.

Die Kripo fragt: Wer kennt diesen Mann, der im vergangenen Sommer versucht hat, in Gladbeck Falschgeld in Umlauf zu bringen. Foto: WAZ

Der Vorfall ereignete sich bereits im Sommer vergangenen Jahres, ganz genau am 3. Juni um 12.30 Uhr. Nun sucht die Kripo mit einem Fahndungsfoto nach dem Mann und bittet um Hinweise. Bekleidet war der Tatverdächtige, wie das Bild aus einer Überwachungskamera zeigt, am Tattag mit einer blauen Jacke und einem grünen T-Shirt. Er hatte braune Haare und trug eine Brille. Seine Figur wird als kräftig beschrieben. Bei dem „Einkauf“ in der Bäckerei hatte der Mann einen Rucksack bei sich.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! +++

Die Kriminalpolizei fragt nun: Wer kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0800/ 2361 111 entgegengenommen.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Gladbeck

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck