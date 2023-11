Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck.

Blaulicht Mit Alkohol am Steuer: Polizei fasst flüchtigen Unfallfahrer

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (4. November) in Gladbeck. Der Verursacher ergriff die Flucht – was ihm nichts nützte. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro.

Der Unfall geschah gegen 18.25 Uhr auf der Brauckstraße / Im Gewerbepark. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Bottrop war dort in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Laut Bericht kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und stieß mit einer Ampelanlage zusammen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

„Dann entfernte sich der 52-jährige von der Unfallort, konnte jedoch im Rahmen der polizeilichen Fahndung ausfindig gemacht werden“, heißt es im Bericht. Die Beamten stellten in der Atemluft des 52-Jährigen Alkoholgeruch fest. Eine Blutprobe wurde genommen, der Führerschein sichergestellt.

