Missio sammelt ausgediente Handys für den guten Zweck

Ausgediente Handys werden an drei Stellen in Gladbeck vom 7. bis zum 15. November angenommen.

Gladbeck. Katholisches Hilfswerk ruft zur „Woche der Goldhandys“ auf. In Gladbeck können an drei Orten ausgediente Handys abgegeben werden.

Das katholische Hilfswerk Missio ruft auch in diesem Jahr bundesweit zur „Woche der Goldhandys“ auf: „Nach neuesten Schätzungen liegen in Deutschland rund 124 Millionen ausgediente Handys ungenutzt in Schubladen. Dabei können diese Geräte noch viel Gutes bewirken, denn die darin enthaltenen Rohstoffe sind mehrere Millionen Euro wert.“ Der Missio-Partner „Mobile-Box“ recycelt die gespendeten Geräte. Für jedes Handy erhält Missio einen Anteil des Erlöses. Dieser Betrag fließt in Hilfsprojekte im Kongo.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Auch in Gladbeck können vom 7. bis zum 15. November alte Handys gespendet werden. Annahmestellen während der Aktionswoche: Propsteikirche St. Lamberti, Horster Straße 7, Katholisches Stadthaus, Humboldtstraße 21, Fritz-Lange-Haus, Friedrichstraße 7.