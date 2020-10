Missglückter Autodiebstahl - die Polizei sucht Zeugen

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch auf der Straße Hülsenbusch in Gladbeck versucht, einen Audi zu stehlen.

Unbekannte haben nachts versucht, in Gladbeck einen Audi zu stehlen. Dabei wurden sie wohl gestört und flüchteten. Polizei hofft auf Hinweise.

Unbekannte haben in Gladbeck der Nacht zum Mittwoch versucht, ein Auto zu stehlen. Dabei wurden sie wohl gestört, so die Polizei.

Die Tat passierte auf der Straße „Hülsenbusch“

Die Tat passierte auf der Straße „Hülsenbusch“. Bei dem Wagen, auf den es die Täter abgesehen hatten, handelt es sich um einen Audi. Gegen 4.20 Uhr hatte sich ein Täter im Bereich einer Grundstückseinfahrt zu schaffen gemacht. Auf einen Pfiff hin flüchtete er. Möglicherweise wurde der Unbekannte bei der Tat gestört und von einem Mittäter gewarnt.

Zeugen, die um diese Uhrzeit verdächtige Beobachtungen am Hülsenbusch oder in der Nähe gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Mehr Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.