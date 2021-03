Missglückte Flucht: Zwei Einbrecher in Gladbeck festgenommen

Gladbeck. Die Polizei hat Freitagabend zwei Männer ertappt, als sie einen Baucontainer aufbrechen wollten. Eine Zeugin hatte zuvor Verdächtiges beobachtet.

Die Polizei hat in Gladbeck zwei Einbrecher festgenommen. Und das auch noch auf frischer Tat. Eine Frau hatte am späten Freitagabend im Neubaugebiet „An der Lune“ an der Winkelstraße in Zweckel Personen beobachtet, die sich verdächtig benommen haben. Sie alarmierte sofort die Polizei.

Das Einbruchswerkzeug stellten die Polizeibeamten sicher

Die Beamten waren gegen 23.30 Uhr vor Ort und erwischten zwei Männer, die offensichtlich gerade einen Baucontainer in dem Neubaugebiet aufbrechen wollten. Entsprechendes Werkzeug hatte sie dabei. Die beiden Männer, beide kommen aus Polen, versuchten noch zu flüchten. Die Beamten hatten sie aber schnell und schon ach wenigen Metern eingeholt und konnten sie festnehmen.

Einer der beiden Männer, ein 33-Jähriger, verletzte sich bei seinem Fluchtversuch. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Komplizen nahmen die Polizeibeamten mit zur Wache. Das Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern zurzeit noch an.