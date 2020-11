Polizeibericht Merkwürdiger Einbruchversuch: Zeugen in Gladbeck gesucht

Gladbeck. Ein Jugendlicher oder dessen Komplizen haben die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Gladbeck eingetreten. Gestohlen wurde aber nichts.

Auf der Münsterländer Straße hat es am Sonntagnachmittag einen (versuchten) Einbruch in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte dort eine unbekannte Person an einer Wohnungstür geklingelt, um offensichtlich einen Einbruch zu begehen.

Der betroffene Bewohner gab gegenüber der Polizei an, dass er nach dem Klingeln durch den Türspion geschaut und abweisend mit der Person gesprochen habe. Kurz darauf hörte dieser dann ein lautes Geräusch von seiner Wohnungstür. Er stellte fest, dass diese eingetreten worden war und er hörte, dass offensichtlich mehrere Personen durch das Treppenhaus flüchteten. Gestohlen wurde laut Polizei nichts.

Die Person, die zuvor an der Tür klingelte, wird wie folgt beschrieben: 15 bis 17 Jahre alt, 1,50 bis 1,60 Meter groß, mittellange schwarze Haare, leichter Bartansatz. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Jugendlichen oder dem Vorfall selbst machen können. Kontakt unter Tel. 0800/2361 111.