Mehrere Einbrüche in Gladbeck – Polizei prüft Zusammenhänge

Gladbeck. Die Polizei sucht Zeugen: Gleich dreimal schlugen Einbrecher am Mittwoch im Gladbecker Süden zu. Nun prüfen die Ermittler mögliche Zusammenhänge.

Die Polizei meldet gleich drei Einbrüche, die sich am Mittwoch in Gladbeck ereignet haben. Weil die Tatorte alle drei in Brauck vergleichsweise dicht beieinander liegen und sich die Taten ähneln, prüft die Polizei, ob es dort Zusammenhänge gibt.

Aber der Reihe nach: Ein Einbruch ereignete sich auf der Wiesmannstraße. Unbekannte hebelten dort das Esszimmerfenster einer Erdgeschosswohnung auf, um sich Zugang zu verschaffen. Die Täter durchsuchten diverse Schränke und Behältnisse. Auf den ersten Blick wurden Geld und Schmuck erbeutet.

Polizei ruft die Gladbecker auf, Verdächtiges zu melden

Nahezu identisch der Einbruch an der Gertrudstraße. Auch dort drangen die Täter durch das Esszimmerfenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie erbeuteten Bargeld.

Lesen Sie auch

Beim dritten Fall an der Stargader Straße hebelten die Täter am Mittwochnachmittag oder -abend eine Terrassentür auf. Sie drangen in die Wohnung ein und durchsuchten sie nach Beute, waren aber wohl nicht erfolgreich. Nach ersten Erkenntnissen sei in dem Fall nichts gestohlen worden, meldet die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, meldet sich bitte unter: 0800/2361 111.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck