Mehr Druck, weil benachbarte Postfiliale schließt

Volkan Akcay geht davon aus, dass sich der Parkdruck vor seinem Geschäft in Kürze noch weiter erhöhen wird. Grund: Die benachbarte Postfiliale in Gelsenkirchen-Horst schließt am 28. Februar. „Dann werden Kunden von dort die Dienstleistungen in meiner Postfiliale nutzen“, vermutet Akcay.

In Kürze soll auch der für dieses Frühjahr geplante Ausbau des Reststückes der „Horster“ auf Gladbecker Gebiet erfolgen, in Höhe der Breukerstraße, mitsamt der Einrichtung eines Kreisverkehrs. 4,7 Millionen Euro kostet dieser Umbau, 3,6 Millionen davon gibt es als Zuschuss vom Land.