Mehr als 600 neue Stammzellenspender in Gladbeck

Gladbeck. Das Schicksal von Max bewegt die Gladbecker. Viele haben sich als Stammzellenspender registrieren lassen. Und es gibt weitere Gelegenheiten dazu.

Es ist gerade mal eine halbe Stunde vergangen und es sind schon 23 Speichelproben gesammelt. Die Typisierungsaktion für Max bei RBH in Schultendorf läuft gut an. Mitarbeiter, deren Angehörige aber auch Gladbeckerinnen und Gladbecker kommen vorbei, um sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen.

Max’ Schicksal – es bewegt die Menschen in der Stadt und in der Region. Die Typisierungsaktion bei RBH hat der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Martin Reuter in die Wege geleitet. Er selbst habe sich schon im Januar bei der großen Typisierungsaktion des DRK in der Stadthalle registrieren lassen. Da kam dann die Idee auf, so eine Aktion auch im Betrieb anzubieten.

Dienstag bei RBH in Gladbeck haben sich 108 Spender registrieren lasssen

Bei Wilhelm Walter, dem Gladbecker Rot-Kreuz-Vorsitzenden, rannte er damit offene Türen ein, und so kam die Aktion zustande. Detail am Rande: Für Wilhelm Walter ist der Termin bei RBH ein Heimspiel. Schließlich hat der DRK-ler hier viele Jahre gearbeitet.

Gerade hat sich Raphael Karl an den Tisch gesetzt, füllt den Bogen für potenzielle Spender aus. Warum er mitmacht? „Ich denke jeder, der vielleicht Verwandte mit einem Krebsleiden hat, kann ansatzweise nachvollziehen, wie die Familie sich fühlt.“ Es gehe nun eben darum, zu helfen. „So ein Test und so eine Spende tun ja nicht weh.“

So wie Raphael Karl denken zum Glück viele Menschen. Allein das DRK hat bei seinen Typisierungsaktionen seit Januar schon mehr als 600 potenzielle Spender registriert. Am Dienstag bei RBH waren es am Ende 108.

Termine für weitere Typisierungsaktionen für Max in Gladbeck und Umgebung

Es stehen noch zahlreiche weitere Typisierungsaktionen an, bei dem sich jeder, der mag, als Spender registrieren lassen kann. Einzige Bedingung: Bei der Registrierung muss man unter 55 Jahre alt sein. Die nächsten Termine:

Mittwoch, 8. März , Tafelausgabestelle Marktplatz Gladbeck Mitte, 14 Uhr bis 16 Uhr.

, Tafelausgabestelle Marktplatz Gladbeck Mitte, 14 Uhr bis 16 Uhr. Donnerstag, 9. März , Tafelausgabestelle Marktplatz Zweckel, Tunnelstraße, 14 Uhr bis 16 Uhr.

, Tafelausgabestelle Marktplatz Zweckel, Tunnelstraße, 14 Uhr bis 16 Uhr. Samstag, 11. März , Autohaus Hyundai Turowski, Devesestraße 65, 45897 Gelsenkirchen, 10 Uhr bis 14 Uhr.

, Autohaus Hyundai Turowski, Devesestraße 65, 45897 Gelsenkirchen, 10 Uhr bis 14 Uhr. Montag, 13. März, Stadthalle Gladbeck, Friedrichstraße 53, während des Blutspendetermins, 14 Uhr bis 19 Uhr.

