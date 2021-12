Mehr als 100 Weihnachtspakete für arme Menschen in Gladbeck

Gladbeck. Bedürftige in Gladbeck können sich auch in diesem Jahr wieder über Präsente zu Weihnachten freuen. Die Paketaktion der Caritas macht das möglich.

Über 100 Weihnachtspakete, gefüllt mit Überraschungen und festlich verpackt: Die Stadtverwaltung Gladbeck hat sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „Freude schenken“ des Caritasverbandes Gladbeck beteiligt.

Bürgermeisterin Bettina Weist übergab die Präsente jetzt gemeinsam mit Kerstin Timm vom Personalrat an Rainer Knubben, Caritas-Vorstand, und Annegret Knubben, Organisatorin der Aktion.

„Ein herzliches Dankeschön an meine Kolleginnen und Kollegen, an alle, die eifrig weihnachtliche Pakete mit schönen Dingen gepackt haben, um anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Das ist gelebte Solidarität in unserer Stadt“, so Bürgermeisterin Bettina Weist. Auch die Werner-von-Siemens-Realschule war fleißig und hat besonders viele Pakete beigesteuert.

Die Aktion ist während der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie für viele Bedürftige sehr wichtig. Mit den Paketen werden Menschen beschenkt, denen es aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gut geht, die keine oder kaum Geschenke erhalten. Die Verteilung erfolgt in der nächsten Woche.

