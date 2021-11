Medizincampus Gladbeck: Corona-Sonderimpfaktion startet

Gladbeck. Auf dem Medizincampus Gladbeck sind bei einer Sonderaktion Erst-, Folge- und Boosterimpfung möglich. Zielgruppen: Kinder und Erwachsene.

Auf dem MedizincampusGladbeck startet am Samstag, 27. November, eine Corona-Sonderimpfaktion. In beiden Ärztehäusern, Horster Straße 137 + 139, wird der Wirkstoff Biontech verabreicht. Die Aktion richtet sich an verschiedene Zielgruppen.

Das Hausarztzentrum Butendorf und das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin bieten in der Zeit von 9 bis 13 Uhr Coronaimpfungen an. Möglich sind Erst-, Folge- und Boosterimpfung. Bei letztgenannter ist zu beachten, dass ein Impfabstand von sechs Monaten zur Zweitimpfung einzuhalten ist.

Im Hausarztzentrum Butendorf ist eine Online-Anmeldung notwendig

Jugendliche ab zwölf Jahren und deren direkte Angehörige werden im zweiten Ärztehaus, im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, geimpft. Hier wird ohne vorherige Terminvereinbarung gearbeitet.

Zur Planung der Impfaktion im Hausarztzentrum ist eine Anmeldung notwendig. Unter www.hausarztzentrum.de können Impfwillige einen Termin online buchen. Zur Impfung werden unbedingt der Impfausweis und falls möglich ein bereits ausgefüllter Aufklärungs- und Einwilligungsbogen benötigt. Beide Dokumente stehen unter https://www.corona-kvwl.de/praxisimpfung zum Herunterladen zur Verfügung.

