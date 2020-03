Massenprügelei: Gladbecker soll mit Messer zugestochen haben

Gladbeck / Gelsenkirchen. Rund 20 Männer im Alter von 18 bis zu 30 Jahren gerieten auf einem Tankstellengelände aneinander. Die Ursache des Streits wird noch ermittelt.

Ein Gladbecker wird verdächtigt, bei einer Massenschlägerei mit einem Messer zugestochen zu haben. Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend, 14. März, in Gelsenkirchen.

Gegen 23.15 Uhr war es auf einem Tankstellengelände an der Polsumer Straße im Ortsteil Hassel zu einer größeren Schlägerei gekommen, berichtet die Polizei. Beteiligt waren etwa 20 Personen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitten mehrere Beteiligte leichte Verletzungen. Ein 20-jähriger Kölner wurde durch einen Messerstich in den Rücken verletzt. Nach Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er zur stationären Behandlung verblieb. Ein junger Mann aus Gladbeck (25) soll zugestochen haben.

Ein Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen wurde eingeleitet

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Der 25-jährige Gladbecker wurde anschließend in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der genaue Hintergrund der Streitigkeiten sei noch unklar, die Ermittlungen dazu dauerten an, so die Polizei.