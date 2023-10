Marktfrühstück Gladbeck: Kulinarisches auf dem Wochenmarkt

Gladbeck. Das Citymanagement Gladbeck lädt wieder zum Marktfrühstück ein. Zwei Termine stehen auf dem Wochenmarkt in Mitte an. Was dabei geboten wird.

Nach dem Auftakt der neuen Marktfrühstück-Reihe lädt das Citymanagement der Stadt Gladbeck zu zwei weiteren kulinarischen Veranstaltungen auf dem Gladbecker Wochenmarkt ein. Das wird geboten.

Am Samstag, 4. November, stehen die Zeichen auf „Kürbis und Wein“. Von 9 bis 14 Uhr werden Spezialitäten rund um den Kürbis angeboten und dazu korrespondierende Weine gereicht. Auf dem Speiseplan stehen Kürbissuppe mit verschiedenen Toppings, Kürbisbrot mit Cranberry-Butter und ein Käseteller mit Kürbis-Chutney. Die Wein- und Getränkeauswahl hat Martin Volmer von Entdeckerweine zusammengestellt.

Eine weitere kulinarische Veranstaltung ist am Samstag, 16. Dezember, von 9 bis 14 Uhr geplant. Unter dem Motto „Punsch und Plätzchen“ lädt das Citymanagement in der Adventszeit zum Genuss selbstgemachter Leckereien ein. Dazu wird es eine adventliche Bastelaktion in geselliger Runde geben.

Auch für das geplante Gladbecker Marktkochbuch werden bei den Veranstaltungen weiterhin Rezepte gesammelt. An beiden Terminen können die Besucherinnen und Besucher des Wochenmarkts ihre besten Rezepte am Stand des Citymanagements abgeben, oder diese auch per E-Mail an citymanagement@stadt-gladbeck schicken

