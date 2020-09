Markierungsarbeiten für Parkplätze auf der Beethovenstraße

Gladbeck. Die Parkplätze an der Straßenseite sollen markiert werden Die Stadtverwaltung bittet so, dort am Montag keine Fahrzeuge abzustellen.

Die neue Asphaltdecke der Beethovenstraße ist fertig. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden dort am Montag, 7. September, ab 7 Uhr weitere Markierungsarbeiten stattfinden.

Dies betrifft die Parkplätze an der Straßenseite, so das dort ein Halteverbot ausgeschildert wird. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge am Montag ab 7 Uhr nicht mehr in der Beethovenstraße zu parken, damit die Arbeiten zügig durchgeführt werden können.

Das Halteverbot soll nach den Markierungsarbeiten und einer kurzen Trocknungsphase Zug um Zug wieder aufgehoben werden. Nach 17 Uhr sollen alle Parkplätze wieder zur Verfügung stehen. Bei den Zufahrten zu den Grundstücken kann es zu kurzzeitigen Behinderungen während der Arbeiten kommen.

