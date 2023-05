Marcus Esser verlässt die Gladbecker Lokalredaktion. In mehr als zehn Jahren hat er unermüdlichen Einsatz gezeigt – so wie hier beim E-Roller-Test.

Marcus Esser verlässt die Gladbecker WAZ-Redaktion

Gladbeck. Nach mehr als zehn Jahren verlässt WAZ-Redakteur Marcus Esser die Lokalredaktion Gladbeck. Seine Nachfolgerin steht bereit und steigt im Mai ein.

Die Leserinnen und Leser der Gladbecker WAZ kennen ihn – seit mehr als zehn Jahren ist Marcus Esser eines der Gesichter der Lokalredaktion. Er begleitet die Entwicklung der Stadt, ist aufmerksamer Beobachter und Kenner der politischen Szene vor Ort. Jetzt hat er sich entschieden, noch einmal etwas Neues auszuprobieren. Marcus Esser (57) verlässt die Lokalredaktion und wechselt zur städtischen Pressestelle.

Nach Jahren bei Axel-Springer, dem Express und dann der WAZ-Schwesterzeitung WR im Ennepe-Ruhr-Kreis und der WAZ/WR in Unna kam Marcus Esser 2012 nach Gladbeck und verstärkte hier das Team der Lokalredaktion. Die Entwicklung rund ums Karstadt-Haus, der Abriss des alten Kaufhauses und schließlich der Neubau an markanter Stelle der Innenstadt – das war eines der Themen, die er über Jahre mit begleitet hat, gleiches gilt für die seit vielen Jahren währende Debatte um den Bau der A 52.

Die Gladbecker Schullandschaft lag Marcus Esser am Herzen

Gleichzeitig lag ihm als Redakteur auch die Gladbecker Schullandschaft am Herzen, die er über all die Jahre verfolgte. Ob es anfangs um Schließungen von Grundschulen ging, die vermeintlich nicht mehr benötigt wurden, oder heute um Ausbau und Erweiterung der Schulen, weil es nun eben doch mehr Schüler gibt als ursprünglich prognostiziert – der Kollege war immer eng am Thema und hat die Entwicklung für die Leserinnen und Leser aufgeschrieben.

Regelmäßig zeigte er vollen Einsatz, ließ sich für Reportagen über Blutspenden anzapfen, schwang mit den Leserinnen und Lesern die Kochlöffel bei der WAZ-Aktion „Das isst der Pott“ oder setzte sich für Testfahrten auf die Ella-Roller, die die Ele seit dem vergangenen Jahr in Gladbeck für kurze Strecken zur Miete anbietet.

Andrea Zaschka übernimmt die Stelle in der Lokalredaktion Gladbeck

Was ihm besonders in Erinnerung geblieben ist? Die Feiern zum 100. Geburtstag der Stadt Gladbeck und die vielen Begegnungen mit den Gladbeckerinnen und Gladbeckern. Schade Marcus, dass Du uns verlässt, aber wir werden ja künftig auch nach deinem „Seitenwechsel“ weiterhin regelmäßig miteinander zu tun haben. Wir freuen uns weiter auf eine gute Zusammenarbeit mit Dir.

Andrea Zaschka verstärkt ab Mai das Team der WAZ-Lokalredaktion in Gladbeck. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Marcus Essers Stelle in der Lokalredaktion ist bereits wieder besetzt. Zum 2. Mai steigt Andrea Zaschka hier ein. Die 27-Jährige hat bei der WAZ volontiert und unterstützt künftig die Redaktion vor Ort. Herzlich willkommen, wir freuen uns!

