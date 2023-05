Mann in Gladbecker Innenstadt mit Messer schwer verletzt

Zwei Männer sind in Gladbeck an der Ecke Friedrichstraße/Goethestraße aneinander geraten, ein 40-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Gladbeck. Bei einer Messerattacke ist ein 40-Jähriger in der Gladbecker Innenstadt schwer verletzt worden. Auslöser war ein Streit zwischen zwei Männern.

Bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße in Gladbeck ist ein 40-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Mann habe ihm bei einem Streit an der Ecke Friedrichstraße/Goethestraße in der Innenstadt am Donnerstagabend in die linke Schulter und das Gesäß gestochen, wie die Polizei Recklinghausen berichtet.

„Die beiden beteiligten Männer kennen sich seit langer Zeit und gerieten bereits in der Vergangenheit mehrfach aneinander“, so Polizeisprecherin Corinna Kutschke. Am Donnerstagabend seien sich die Männer auf der Straße begegnet und hätten sich erneut gestritten. Dabei sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Kutschke berichtet weiter: „Der 39-jährige Gladbecker zückte ein Messer und verletzte den 40-jährigen Gelsenkirchener schwer.“

Streit zwischen zwei Männern eskaliert: Gladbecker sticht zu

Beide Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, der 40-Jährige ist weiterhin stationär in Behandlung, aber ansprechbar. Der 39-Jährige erlitt leichte Schnittverletzungen und wurde wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Nach einer vorläufigen Festnahme durch die Polizei wurde er laut Kutschke nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Messer stellten die Beamten noch vor Ort sicher. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, ermittelt werde gegen ihn nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zunächst wurde berichtet, dass ein Familienstreit Hintergrund des Messerangriffs war, diese ersten Erkenntnisse konnten mittlerweile widerlegt werden. Es war keine dritte Person an dem Vorfall beteiligt.

