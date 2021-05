Die Polizei berichtet von einem Auffahrunfall in Gladbeck.

Polizeibericht Mann wird bei Autounfall in Gladbeck leicht verletzt

Gladeck. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Das ist genau passiert.

Bei einem Autounfall ist in Gladbeck ein Beteiligter verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Stadtteil Ellinghorst. Wie die Polizei berichtet, ist ein 38-jähriger Autofahrer aus Gladbeck an der Kreuzung Bottroper Straße/Beisenstraße auf das Auto einer 27-jährigen Frau aus Mülheim an der Ruhr geprallt.

Die 27-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1.100 Euro geschätzt.

