Mann gibt sich im Nordpark Gladbeck als KOD-Mitarbeiter aus

Im Nordpark in Gladbeck soll sich am Mittwochnachmittag ein Unbekannter als KOD-Mitarbeiter ausgegeben haben.

Gladbeck Unbekannter soll sich in Gladbeck als Mitarbeiter des Ordnungsdienstes ausgegeben haben. Er schob eine Corona-Kontrolle vor.

Im Nordpark in Gladbeck soll sich Mittwochnachtmittag ein Mann, bekleidet mit einer gelben Warnweste, unter dem Vorwand einer Corona-Kontrolle als Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes ausgegeben haben.

Er wollte eine Gruppe Jugendlicher kontrollieren und diese auch fotografieren. Auf Nachfrage weigerte er sich jedoch, seinen Ausweis vorzuzeigen.

Stadt: KOD-Mitarbeiter machen keine Fotos von den Angesprochenen

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es sich bei dem Unbekannten nicht um einen

Mitarbeiter der Verwaltung handelte. Die städtischen Kolleginnen und Kollegen, die zur

Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) in der Stadt für die Kontrollen eingesetzt werden, weisen sich in der Regel mit einem städtischen Dienstausweis aus und machen keine Fotos von den angesprochenen Personen, so die Verwaltung.

Die Stadt Gladbeck hat bereits Strafanzeige wegen Amtsanmaßung gegen Unbekannt gestellt. Die Stadt bittet Bürger, bei vergleichbaren Beobachtungen umgehend die Polizei zu informieren.

