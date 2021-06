Ein Unbekannter hat in Gladbeck einen Selbstbedienungsautomaten aufgebrochen und Geld gestohlen.

Einbrüche Mann bricht Selbstbedienungsautomaten in Gladbeck auf

Gladbeck. Ein Unbekannter hat in Gladbeck einen Automaten aufgebrochen und Geld gestohlen. Eine Überwachungskamera filmte ihn dabei.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag einen Selbstbedienungsautomaten auf der Konrad-Adenauer-Allee in Gladbeck aufgebrochen und Geld gestohlen. Der Aufbruch geschah um 3.30 Uhr, so die Polizei. Eine Überwachungskamera zeichnete den Diebstahl auf.

Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten: Er ist demnach männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, hat eine schmale Statur, dunkle Haare, trägt einen Bart und hat Tattoos am linken Arm. Er trug ein olivgrünes T-Shirt, eine helle Jeanshose und schwarze Sneaker.

An der Kurt-Schumacher-Straße brachen Unbekannte zudem in eine Erdgeschosswohnung ein, durchsuchten die Wohnung und stahlen Geld. Zeugenhinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

