Mann bei „Gladbeck karibisch“ von Unbekanntem geschlagen

Gladbeck. Unbekannter soll einen Gladbecker (22) beim Festival „Gladbeck karibisch“ in der Innenstadt geschlagen haben. Polizei gibt Beschreibung heraus.

Bei dem Festival „Gladbeck karibisch“ hat es am vergangenen Wochenende in der Innenstadt einen Fall von Körperverletzung gegeben. Wie die Polizei am Dienstag auf Nachfrage berichtet, wurde ein 22-Jähriger verletzt.

Gegen 0.20 Uhr in der Nacht zu Samstag war die Polizei alarmiert worden. In Höhe der Hochstraße 10 fanden die Beamten einen 22-jährigen Gladbecker vor, der berichtete, zuvor geschlagen worden zu sein. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus.

Laut Aussage des Gladbeckers sei er von einem unbekannten Mann geschlagen worden. Er beschreibt ihn als etwa 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, kurze blonde Haare. Er soll ein grünes T-Shirt und Jeans getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

