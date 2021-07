Mann aus Gladbeck gewinnt 9000 Euro bei TV-Show „Bingo!“

Gladbeck. Horst Helmich aus Gladbeck war Sonntag Kandidat in der Live-Show „Bingo!“ des NDR. Der 76-Jährige konnte sich durchsetzen und gewinnt 9000 Euro.

Der vierfache Großvater war am Sonntag einer der beiden Kandidaten in der TV-Show. Unter zehntausenden Mitspielern war er zuvor ausgelost worden – und erlebte so einen spannenden Tag im Fernsehstudio. Das Wochenende begann für Horst Helmich mit einer Hotelübernachtung in Hannover. Dort lernte Horst Helmich seinen Gegenspieler Thomas aus Flensburg in Schleswig-Holstein kennen.

Horst Helmich möchte von dem Gewinn nun erst einmal Urlaub machen

Am Sonntag ging es zu den Proben in das „Bingo!“-Studio. Um Punkt 17 Uhr startete dann die Live-Show im NDR-Fernsehen. Den ersten Punkt im Schätzspiel holte sich Gegenspieler Thomas. In zwei Spielrunden setzte sich Horst Helmich dann aber durch und zog ins Finale ein. Im neuen Finalspiel „Das süße Glück“ gewann er in der ersten Runde 2000 Euro. „Das riskiere ich“, sagte der Gladbecker. Das Risiko hat sich gelohnt: Im zweiten Versuch erwischte Horst dann das Feld mit 9000 Euro.

Von dem Geld möchte Horst Helmich erstmal einen Urlaub machen. Nach der Live-Sendung gab es ein Erinnerungsfoto mit den Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf.

