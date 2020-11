Männergesangverein Gladbeck-Scholven sagt Adventskonzert ab

Eine musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit, wie hier im vergangenen Jahr, wird es mit dem Männergesangverein Gladbeck-Scholven in diesem Jahr nicht geben.

Gladbeck. Der Männergesangverein Gladbeck-Scholven sagt sein Adventskonzert ab. Auch weitere Termine fallen aus. Grund ist die Corona-Pandemie.

Der Männergesangverein Gladbeck-Scholven muss auch die letzten für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen absagen. Dazu gehört insbesondere das Adventskonzert zum 2. Advent, das im vergangenen Jahr ca. 200 Besucher in die St. Johanneskirche lockte und seit Jahrzehnten einen festen Platz im Terminkalender vieler Musikliebhaber hat.

Aber auch die jährliche Familienfeier am 19. Dezember und die Jahresabschlusswanderung am 29. Dezember können nicht stattfinden. „Wir sind sehr traurig darüber, weil gerade in der Weihnachtszeit unsere Musik die Herzen der Menschen besonders öffnet und mit Freundlichkeit und Liebe erfüllt“, schreibt Vorsitzender Bernd Weber.

Schon das Jahreskonzert musste abgesagt werden

Schon das Jahreskonzert im März, das in diesem Jahr etwas Besonderes werden sollte, weil Dirigent Juri Dadiani sein Debüt in der Stadthalle gefeiert hätte, musste wegen der Covid 19-Pandemie abgesagt werden. Die drei beteiligten Chöre aus Krefeld und vier Solisten hatten das Konzert perfekt eingeübt, und viele Eintrittskarten waren schon verkauft. Auch das Gegenkonzert in Krefeld im Oktober konnte nicht stattfinden.

Bernd Weber: „Wir hoffen sehr, dass wir das große Gala-Konzert im nächsten Jahr in der Stadthalle nachholen können. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch wieder eingetauscht werden.“