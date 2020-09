Männer schlagen mit Fäusten auf Autos in Gladbeck ein

Die Polizei hat in Gladbeck einen Mann in Gewahrsam genommen, der dabei beobachtet worden war, mit Fäusten auf Autos einzuschlagen (Symbolbild).

Gladbeck. Zwei Männer haben in Gladbeck mit Fäusten auf Autos eingeschlagen. Ein Zeuge hielt einen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Zwei Männer haben in der Nacht zu Sonntag in Gladbeck mit Fäusten auf geparkte Autos eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gegen 1.40 Uhr an der Marienstraße die zwei Männer beobachtet. Er konnte einen Tatverdächtigen, einen betrunkenen 33-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, bis zum Eintreffen der Beamten festhalten, so die Polizei.

Der andere Mann war in Richtung Landstraße geflüchtet. An den geparkten Autos waren Beulen und Kratzer zu erkennen. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen mit zur Wache, er kam in Polizeigewahrsam.