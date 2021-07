Polizei Männer rauben Jugendliche am Goetheplatz in Gladbeck aus

Gladbeck. Fünf Männer haben Samstagabend eine Gelsenkirchenerin und einen Gladbecker in der Innenstadt überfallen. Die Unbekannten stahlen ein Handy.

Eine 18-Jährige aus Gelsenkirchen ist am Samstagabend in Gladbeck von fünf Männern ausgeraubt worden. Gegen 21 Uhr hatten die Unbekannten die junge Frau und ihren Begleiter, einen 17-Jährigen aus Gladbeck, am Goetheplatz in der Innenstadt angesprochen. Sie forderten deren Wertsachen, so die Polizei.

Schließlich entriss einer der Männer der 18-Jährigen ihre Handtasche. Er durchwühlte die Tasche und stahl schließlich ihr Handy. Ein Passant fand später das Handy auf dem Goetheplatz und übergab es der Polizei.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Männer sollen zwischen 16 und 17 Jahre alt sein, etwa 1,80 Meter groß sein und dunkle T-Shirts sowie Jeanshosen getragen haben. Auf drei der T-Shirts soll ein weißer Aufdruck „Palm Angels“ abgebildet gewesen sein.

Einer der Männer soll eine sehr stabile Figur haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800/2361 111.

