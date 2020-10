Männer geraten in Streit – einer soll Pistole gezückt haben

Gladbeck. Zwei Männer sind in Gladbeck in einen Streit geraten. Ein 19-jähriger aus Gelsenkirchen soll eine Waffe gezogen haben. Verletzt wurde niemand.

Zwei Männer sind am späten Mittwochabend in Gladbeck in Streit geraten, einer der beiden soll dabei eine Pistole gezückt haben. Das teilt die Polizei am Freitag auf Nachfrage mit. Gegen 20.40 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert. Auf dem Willy-Brandt-Platz waren ein 19-Jähriger aus Gelsenkirchen sowie ein weiterer Mann in einen Streit geraten.

Unbekannter soll den Mann aus Gelsenkirchen zuerst geschlagen haben

Der bislang Unbekannte, der zur Trinkerszene gehören könnte, die sich regelmäßig am Rathaus-Platz trifft, soll den 19-Jährigen geschlagen haben. Daraufhin habe der Gelsenkirchener laut Zeugenaussagen eine Pistole gezogen. Beide Männer sollen dann weggelaufen sein.

Beamten konnten den 19-Jährigen kurze Zeit später festnehmen. Eine Waffe fand die Polizei jedoch weder bei dem Mann, noch im Umkreis. Die beiden Männer blieben unverletzt, so die Polizei.