Nach einem Streit auf dem Festplatz in Gladbeck an der Horster Straße hat die Polizei drei Männer aus Gladbeck vorläufig festgenommen.

Polizeiermittlung Männer geraten in Gladbeck in Streit – Waffen sichergestellt

Gladbeck. Auf dem Festplatz in Gladbeck ist Sonntag eine größere Gruppe von Männern in einen heftigen Streit geraten. Drei Gladbecker wurden festgenommen.

Die Polizei hat am späten Sonntagnachmittag in Gladbeck drei Männer festgenommnen. Die Gladbecker im Alter von 26, 38 und 47 Jahren waren Teil einer größeren Gruppe, die auf dem Festplatz an der Horster Straße lautstark in Streit geraten war.

Es soll auch zu Bedrohungen gekommen sein

Die Polizei geht von um die 20 Personen – Streitende und Schaulustige aus –, die gegen 17.15 Uhr auf dem Festplatz angetroffen wurden. Im Laufe der Auseinandersetzung soll es auch zu Bedrohungen gekommen sein. Die Polizeibeamten konnten die Streitenden schließlich trennen und Ruhe in die Situation bringen.

Die drei Gladbecker wurden festgenommen und zur Wache gebracht. Es wurden mehrere Messer, eine Schreckschusswaffe und augenscheinlich auch Drogen sichergestellt. Einer der beteiligten Männer erlitt bei dem Streit leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen des Streiten, dauern noch an.

