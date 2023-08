Mängelmelder und mehr – neue Funktionen der Gladbeck-App

Gladbeck. Die Stadt hat eine neue Version der Gladbeck-App herausgegeben. Der Mängelmelder wurde verbessert, dazu kommen weitere neue Funktionen.

Die Gladbeck-App kommt in einer neuen Version daher, darauf weist die Stadtverwaltung nun hin. Demnach bietet das kleine Handy-Programm nun einen verbesserten Mängelmelder, ein smartes Müllmanagement, ein lokales Coupon-System sowie Stadtinformationen in Echtzeit.

Die Stadtverwaltung verspricht den Gladbeckerinnen und Gladbeckern in der grundlegend überarbeiteten App, die seit dieser Woche in den gängigen App-Stores verfügbar ist, „viele bekannte sowie neue Funktionen“. Sie fänden hier alle Online-Services und Ansprechpartner für ihre Anliegen an einem Ort, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Abfallkalender bietet auf Wunsch Benachrichtigungen an

Über Push-Benachrichtigungen kommen die aktuellsten Informationen aus der Stadtverwaltung direkt auf das Display: darunter etwa Warnungen des Deutschen Wetterdienstes oder des Bundesamtes für Katastrophenschutz. Ferner wurde der Mängelmelder komplett überarbeitet und für neue Funktionen vorbereitet, damit Bürgerinnen und Bürger der Stadtverwaltung noch einfacher und schneller Probleme melden könnten, heißt es seitens der Verwaltung. Der Abfallkalender bietet nicht nur Informationen über die nächste Tonnenleerung, sondern ermöglicht auch eine Benachrichtigung einen Tag vorher, um sicherzustellen, dass keine Abholung verpasst wird.

Ganz neu sei das Coupon-System, das künftig Aktionen und Angebote bereithält – nicht nur seites der Stadt. Der lokale Handel könne in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung ebenfalls Angebote einstellen, erläutert die Verwaltung.

Stadt Gladbeck will Veranstaltungskalender in die App integrieren

Die Gladbeck App ist laut Stadtverwaltung bereits auf knapp 8.000 Endgeräten installiert und werde kontinuierlich weiterentwickelt: So wird in den nächsten Wochen noch ein neuer Veranstaltungskalender integriert. Auf der Internetseite www.gladbeck.de ist er neue Kalender bereits online. Neu ist, so die Mitteilung der Verwaltung: „Veranstalter, Vereine und Organisationen können ihre Events über ein Formular eintragen, so dass diese nach einer Prüfung ebenfalls in der Terminübersicht abgerufen werden können.“

