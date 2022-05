Ende des Jahres sollen die Wohnungen im Allenstein Carrée in Gladbeck fertiggestellt sein.

Immobilien Luxus-Wohnungen in Gladbeck: Allenstein Carrée sehr beliebt

Gladbeck. Nahe Wittringen ist in Gladbeck ein moderner Neubau mit neun Eigentumswohnungen entstanden. Die Komfort-Wohnungen sind bereits alle verkauft.

Alle neun Eigentumswohnungen im Neubauprojekt Allenstein Carrée in Gladbeck sind verkauft. Mit der Vermarktung ist das Bauunternehmen Harfid sehr zufrieden. Das Interesse an den Luxus-Eigentumswohnungen nahe des Wittringer Waldes sei sehr groß gewesen.

Das moderne Mehrfamilienhaus ist zentrumsnah auf einem circa 840 Quadratmeter großen Grundstück gebaut worden. Die Eigentumswohnungen verteilen sich über drei Gebäudeebenen und bieten insgesamt 1100 Quadratmeter Wohnfläche. Die Lage an der Allensteiner Straße, Ecke Wittringer Straße, sowie die quadratischen Formen des Gebäudes haben dem Gebäude den Namen gegeben.

Ende des Jahres sollen die Wohnungen im Allenstein Carrèe in Gladbeck fertig sein

Inzwischen sind bereits alle Wohnungen verkauft. Ende dieses Jahres sollen sie fertiggestellt sein, so das Unternehmen. „Die Käufer schätzen den hohen Komfort und das durchdachte Wohnkonzept, aber auch die fußläufige Nähe zum Zentrum und zum Wittringer Wald“, sagt Geschäftsführer Harfid Hadrovic über das Projekt in Gladbeck.

Lesen Sie auch

Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit einem offen gestalteten Küchenbereich sind zwischen 84 und 170 Quadratmeter groß. Für ein angenehmes Raumklima sorgen ein optimiertes Lüftungskonzept sowie eine Fußbodenheizung. Jede Wohneinheit verfügt über einen Balkon beziehungsweise eine Terrasse. Barrierefreie Übergänge schaffen einen komfortablen Zugang. Die Pkw-Stellplätze befinden sich in einer offenen Garage unter dem hochgestellten Sockelgeschoss des Gebäudes, in dem auch sämtliche notwendigen Nebenräume sowie die Technik untergebracht sind.

Für eine Komfort-Wohnung im Allenstein Carrée werden von 270.000 Euro (für 84 Quadratmeter) bis zu 454.000 Euro (für 140 Quadratmeter) aufgerufen, so Frank Purrnhagen, Geschäftsführer der Volksbank Immobilien Rhein-Ruhr, zum Baustart im Sommer 2020. Das Allenstein Carrée ist das zweite Projekt des mittelständischen Essener Bauunternehmens in Gladbeck. Auch das Quartier Roter Turm wurde dort entwickelt.

An der Ecke stand lange ein leerstehendes Mehrfamilienhaus

Der moderne Eigentumskomplex Allenstein Carrèe ist auf einem Eckgrundstück entstanden, auf dem lange ein leerstehendes Mehrfamilienhaus gestanden hat. In der Gladbecker Lokalpolitik machte sich schon die Sorge breit, in der Nähe des Wittringer Waldes könnte eine Schrottimmobilie entstehen. Es gab auch schon Beschwerden von Anwohnern über den Zustand an dieser Stelle. Doch dann wurden die Pläne des Essener Unternehmens bekannt – und schon kurze Zeit später startete der Abriss des alten Hauses.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Gladbeck bezeichnet Gabriele Stegers, bei Harfid für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, als eine interessante Stadt. Das Unternehmen könne sich durchaus weitere Projekte hier vorstellen. Konkrete Pläne gebe es dafür allerdings aktuell noch nicht. „Dafür muss ja immer auch das passende Grundstück vorhanden sein.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck