Lions Gladbeck: Hinter 24 Türchen warten über 100 Gewinne

Gladbeck. Zum zehnten Mal legen die Gladbecker Lions jetzt ihren Adventskalender auf. Der Verkauf startet jetzt. Wer dieses Jahr von dem Erlös profitiert.

Gutes tun und im Gegenzug ordentliche Gewinnchancen haben – nach diesem Prinzip funktioniert seit zehn Jahren der Lions-Adventskalender. Wenn jetzt am Dienstag der Verkauf der zehnten Auflage startet, dann hat sich an diesem Erfolgsrezept nichts verändert. 3500 Kalender verkauft der Club, erfahrungsgemäß sind die auch schnell vergriffen.

Hinter jedem der 24 Türchen verbergen sich mehrere Preise. „Wir haben insgesamt über 120 Preise, die wir verlosen“, sagt Simon Terhardt von den Lions. Der Gesamtwert aller Gewinne liege „deutlich über 12.000 Euro“. Hauptpreis ist ein Smartphone, das im Handel rund 1400 Euro kostet. Davon abgesehen schlummern hinter den Türchen in diesem Jahr noch weitere attraktive Preise – etwa ein ergonomischer Bürostuhl, eine „Erlebnisprobefahrt“ für ein Wochenende mit einem Neuwagen und außerdem noch Karten für ein Heimspiel der Schalker. Dazu kommen Gutscheine für Gladbecker Restaurants und Geschäfte.

Spender und Sponsoren stellen die Preise bereit

All diese Preis werden von Spendern und Sponsoren gestiftet. Bereits im Sommer beginnen die Vorbereitungen, berichtet Simon Terhardt. Die Verantwortlichen für den Kalender beginnen dann, die Gönner anzusprechen. In den vergangenen zehn Jahren sei der Kreis derjenigen, die sich auf diese Weise beteiligen, stetig gewachsen. Wird es angesichts der wirtschaftlichen Lage aber nicht womöglich schwieriger, Unterstützer zu finden? Terhardt verneint, diese Erfahrung habe er in den vergangenen Jahren nie gemacht, im Gegenteil, er spricht von „wohlwollender Zustimmung und positiver Resonanz“.

Zum zehnten Mal legen die Lions den Adventskalender auf, in diesem Jahr eben in der „Jubiläums Edition“. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Da sich auch Jahr für Jahr Sponsoren finden, die die Druckkosten übernehmen, kommt der komplette Erlös dem guten Zweck zugute. Fünf Euro kostet ein Kalender, bei einer Auflage von 3500 Stück bleiben am Ende 17.500 Euro. Die Lions haben auch schon entschieden, wer in diesem Jahr davon profitiert. Die Summe wird aufgeteilt. Eine Hälfte erhält die Gladbecker Caritas für ihr Projekt Mahlzeit, bei dem kostenlose Mittagessen für Gladbecker ausgegeben werden. Die andere Hälfte des Erlöses ist für das Friedensdorf in Oberhausen bestimmt.

In zehn Jahren haben die Gladbecker Lions über den Kalender 150.000 Euro gesammelt

In den ganzen Jahren sind über den Verkauf des Adventskalenders rund 150.000 Euro zusammengekommen, die die Lions wiederum für soziale Zwecke ausgeschüttet haben. Neben dem Adventskalender gebe es noch andere Aktionen, bei denen die Lions Geld sammeln – in diesem Jahr etwa bei einem Benefiz-Golfturnier gemeinsam mit dem Partnerclub aus Bottrop. Und so seien die Lions – inklusive Kalender-Einnahmen – in diesem Jahr bei einem Budget von rund 25.000 Euro gelandet, das wiederum für soziales Engagement ausgeschüttet wird.

Optisch kommt der Jubiläumskalender in einem kräftigen Orange-Gelb rüber. Dazu das Logo der Lions und der Hinweis auf die „Jubiläums-Edition“. Wer genauer hinschaut, entdeckt dahinterliegend verschiedene Fotomotive – diverse Ansichten des alten Rathauses, die Maschinenhalle oder auch den Förderturm von Zweckel. „Das ist eine Collage aus den Motiven der vorherigen neun Kalender“, erläutert Simon Terhardt.

Wo gibt’s den Adventskalender der Gladbecker Lions zu kaufen?

Erhältlich ist der Lions-Kalender ab dem 31. Oktober an folgenden Verkaufsstellen:

Auftritt by Große-Kreul, Hochstraße 14

Sparkasse Gladbeck

Entdeckerweine Martin Volmer, Marktstraße 6

Gladbeck-Info im Rathaus

Juwelier Hahne, Hochstraße 37

Humboldt-Buchhandlung, Humboldtstraße 15

Schuh Große-Kreul, Goethestraße 57

Traumwerkstatt Terhardt, Bachstraße 18

Volksbank Ruhr Mitte, Goethestraße 49

Die Erfahrung der Vorjahre zeigt, dass ein Verkauf außerhalb dieser Stellen, wie noch in der Anfangszeit am Stand in der Fußgängerzone, nicht nötig sein wird. Wer die Lions trotzdem mal persönlich erleben möchte: Der Club beteiligt sich am Nikolausmarkt. Am ersten Veranstaltungswochenende verkaufen die Mitglieder Sylter Apfelpunsch und selbst gemachtes Gebäck. Der Erlös ist selbstverständlich für den guten Zweck.

So funktioniert das mit den Gewinnen Die Kalender sind alle durchnummeriert. Diese Nummern sind auch in der Verlosung und täglich werden die entsprechenden Gewinnzahlen gezogen. Veröffentlicht werden die Zahlen unter anderem im Lokalteil der WAZ, dazu im Internet auf der Seite des Lions Clubs unter: www.lions-club-gladbeck.de, zusätzlich auch auf der Internetseite der Sparkasse, www.sparkasse-gladbeck.de, sowie der Volksbank Ruhr Mitte: www.vb-ruhrmitte.de/lions-Adventskalender. Die Gewinne können dann bis zum 31. Januar 2024 unter Vorlage der Gewinnnummer bei der Gladbeck Information im alten Rathaus, Zimmer 19, abgeholt werden.

