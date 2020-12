Lions-Club Gladbeck zog den Adventskalender-Hauptgewinn

Gladbeck Der Lions-Club Gladbeck hat Heiligabend seine Adventskalender-Aktion beendet. Alle Preise gibt's nach dem Corona-Lockdown im Rathaus.

Der Lions Club Gladbeck hat am Heiligen Abend den Hauptpreis seiner diesjährigen Adventskalender-Aktion gezogen. Es handelt sich um einen großen Satz von Losen der Sparlotterie der Sparkasse Gladbeck. Dieser Gewinn und alle anderen Gewinnnummern der täglichen Auslosungen sind gesammelt auf der Homepage der Lions unter www.lions-club-gladbeck.de einzusehen.

Die Gewinner können normalerweise ihre Preise in der „Gladbeck-Information“ im Alten Rathaus abholen. Allerdings ist das Rathaus zur Zeit wegen des Corona-Lockdowns für den allgemeinen Publikumsverkehr zunächst bis zum 10. Januar geschlossen. Der Lions Club weist deshalb darauf hin, dass die Preise auch noch später bis Ende Februar dort abgeholt werden können, wenn das Rathaus wieder zugänglich ist.

Die Gewinnnummern sind auf der Homepage des Lions-Clubs nachzulesen

Die Gewinnnummern waren täglich in der Print-Ausgabe der WAZ Gladbeck nachzulesen - das letzte Mal am vergangenen Dienstag. Wegen enormer IT-Probleme im Funke-Medien-Verlag, in dem auch die WAZ erscheint, konnten die Print-Ausgaben der WAZ Gladbeck allerdings am Mittwoch und Donnerstag nicht erscheinen - die Redaktion bittet um Verständnis. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage des Lions-Clubs über die letzten Gewinne.

Der Lions-Club Gladbeck hat bei seiner Adventskalender-Aktion Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro ausgeschüttet. Insgesamt wurden 3000 Kalender verkauft. Der Club um seinen Präsidenten Thomas Schubert sowie dem Verantwortlichen für den Lions-Kalender, Simon Terhardt, bedankt sich fürs Mitmachen und spricht einmal mehr von einem Erfolg der vorweihnachtlichen Aktion.

