Links eingeordnet, geradeaus gefahren: Unfall in Gladbeck

Einsatz für die Polizei in Gladbeck: Am frühen Freitagmorgen hat es auf der B224 einen Unfall gegeben (Symbolbild).

Gladbeck Auf der B224 in Gladbeck hat sich am frühen Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Ein Autofahrer hatte sich falsch eingeordnet.

Bei einem Unfall auf der B224 in Gladbeck ist ein Mann leicht verletzt worden. Ein 33 Jahre alter Autofahrer war am Freitagmorgen, 26. Januar, gegen 5.45 auf der Essener Straße in Richtung Gladbeck unterwegs. Er ordnete sich in die linke Spur (Auffahrt A2 Hannover) ein, fuhr dann aber trotzdem weiter geradeaus Richtung Gladbeck.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! +++

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 46 Jahre alten Autofahrer aus Gelsenkirchen, der in Gegenrichtung unterwegs war und nach links in die Europastraße biegen wollte. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, beide Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 80.000 Euro, die B224 musste kurzzeitig gesperrt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck