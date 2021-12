Linienbusse der Vestischen sind an den Feiertagen im Einsatz

Gladbeck. Das für Gladbeck zuständige Nahverkehrsunternehmen teilt den Busfahrplan für die Feiertage mit. Nachtexpresse fahren bis in den frühen Morgen.

Die Busse der Vestischen sind auch in Gladbeck an den Feiertagen im Einsatz. Um die teils stärkere Nachfrage einer Beförderung nach Partys, Familien- oder Arbeitsfeiern bedienen zu können, werden unteranderem die Nachtexpresse verstärkt eingesetzt. Hier die Übersicht über die Fahrpläne an Weihnachten, Silvester und Neujahr.

Heiligabend: Am 24. Dezember fahren die Busse nach dem Samstagsfahrplan. Der Linienverkehr endet gegen 18 Uhr. Direkt im Anschluss sorgen die Nachtexpresse für Mobilität. So starten vom Busbahnhof in Recklinghausen fünf Linien stündlich von 18.15 Uhr bis 3.20 Uhr. Sie verbinden die Kreisstadt mit allen angrenzenden Nachbarstädten sowie mit Gelsenkirchen-Buer, Gladbeck und Oberhausen.

Verbindungen mit dem Nachtexpress in die angrenzenden Städte

Von 18.31 Uhr bis 3.31 Uhr verkehrt der NE 7 im Stunden-Takt von Herten Mitte nach Wanne-Eickel Hbf und zurück. Der NE 9 verbindet ebenfalls alle 60 Minuten ab 18.33 Uhr Herten-Mitte mit Gelsenkirchen-Buer, er fährt über Westerholt, Herten, Bertlich, Gelsenkirchen-Hassel Bahnhof und zurück. In Bottrop startet die NE-Linie 2 um 18.11 Uhr ab „ZOB Berliner-Platz“ in Richtung Recklinghausen Hauptbahnhof und verkehrt dann im Stundentakt.

Von Bottrop nach Oberhausen gelangen Fahrgäste mit dem NE 21 jede Stunde ab 18.20 Uhr. Darüber hinaus verbindet der NE 18 die Bottroper Innenstadt mit den Stadtteilen Fuhlenbrock und Kirchhellen. Die Linie fährt an Heiligabend stündlich von 18.20 Uhr bis 4.20 Uhr. Vom Angebot des NE 19 profitieren zudem die Nachtschwärmer aus der „Boy“. Der NE 19 fährt stündlich von 18.20 Uhr bis 4.20 Uhr nach Gelsenkirchen/Buerer Straße.

Nach Heiligabend gilt der Sonn- und Feiertagsplan

1. Weihnachtstag: Am 25. Dezember verkehren alle Busse ab etwa 10 Uhr nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan. Die Linien SB91 und 979, die die Vestische in Kooperation mit der STOAG betreibt, sind bereits ab 7.45 Uhr unterwegs. In den späten Abendstunden setzen zudem die Nachtexpresse regulär ein.

2. Weihnachtstag: Am 26. Dezember fahren alle Busse nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan. Silvester: Am 31. Dezember erfolgt bis ca. 22 Uhr der Linienbetrieb nach dem Samstagsfahrplan. Ab ca. 0.30 Uhr sind die Nachtexpresse auf den Straßen der Region unterwegs. Neujahr: Am 1. Januar fahren die Busse der Vestischen ab ca. 10 Uhr nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan. Auch die Nachtexpresse sind planmäßig im Einsatz. Mit der Vestische App erhalten alle Fahrgäste die genauen Fahrtangaben in Echtzeit für Ihren individuellen Fahrtwunsch auch an den Feiertagen auf ihr Smartphone.

