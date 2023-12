Linienbus angefahren: Flüchtiger Autofahrer gesucht

Ein bislang Unbekannter hat beim Ausparken in Gladbeck einen Linienbus beschädigt und ist dann geflüchtet.

Gladbeck. Ein bislang Unbekannter hat beim Ausparken in Gladbeck einen Linienbus beschädigt und ist dann geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter hat in Gladbeck einen Linienbus angefahren und ist geflüchtet. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (30. November) gegen 17 Uhr am Jovyplatz. Nach Angaben der Polizei entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 2500 Euro. Um Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls wird gebeten.

Ein 52-jähriger Linienbusfahrer aus Gladbeck war am besagten Donnerstagnachmittag am Jovyplatz in Richtung Bottroper Straße unterwegs. Im Polizeibericht heißt es: „Vom rechten Fahrbahnrand aus parkte ein unbekannter Autofahrer entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung aus einer Parklücke aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.“

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Der bislang unbekannte Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen älteren, grauen VW Passat handeln. Weitere Angaben konnten vor Ort nicht gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2 36 11 11 entgegen.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck