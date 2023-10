Lieferwagen beschädigt Baum – er muss gefällt werden

Gladbeck. Ein Lieferwagen beschädigte in der Gladbecker Fußgängerzone einen Amberbaum. Der ZBG musste ihn fällen. Seitdem ist die Baumscheibe leer.

An diesem Plätzchen, wo immer gerne Menschen auf der Horster Straße in der Innenstadt sitzen, steht seit Wochen – nichts! Eine leere Fläche gähnt einem im Rondell vor der WAZ-Lokalredaktion Gladbeck entgegen. Letzte Spur: eine kahle Baumscheibe. Was ist geschehen?

Als er noch an seiner angestammten Stelle war, schenkten ihm wohl die wenigsten Menschen Aufmerksamkeit. Aber jetzt fehlt er einfach. Den Amberbaum, der sich an dieser Stelle etwa fünf Meter gen Himmel streckte, „hat ein Lieferwagen beschädigt“, berichtet Leonie Nüfer, beim Zentralen Betriebshof Gladbeck zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Folge: Den Jungbaum im ersten Jahr habe der ZBG im vergangenen Winter fällen müssen. Bevor er im Rund in der Fußgängerzone Wurzeln geschlagen hatte, „war er knapp zehn Jahre in der Baumschule“.

Leonie Nüfer erklärt: „Bei dem Vorfall ist ein Schaden in Höhe von insgesamt 1000 Euro entstanden.“ Auf diese Summe belaufen sich die Kosten für die Fällung und die Neupflanzung eines Ersatzes. Denn den soll es geben, wieder ein Amberbaum.

Leonie Nüfer stellt in Aussicht: „Auch der neue Baum ist wieder ein Jungbaum, der etwa vier bis fünf Meter groß sein wird.“ Wie die Fällung des Vorgängers übernimmt der ZBG die Neupflanzung.

