Liam und Mila sind die beliebtesten Baby-Namen in Gladbeck

Gladbeck Im vergangenen Jahr wurden weniger Gladbecker Kinder geboren als noch 2019. Das sind die beliebtesten Vornamen 2020.

Gladbeck liegt im landesweiten Trend: 2020 wurden weniger Babys geboren als im Vorjahr. 726 Jungen und Mädchen aus Gladbecker Familien kamen im vergangenen Jahr zur Welt. 2019 wurden 777 Babys geboren, 2010 waren es aber noch deutlich weniger: 579.

Der beliebteste Name für Neugeborene in Gladbeck war 2020 für Jungen Liam. Der Name wurde insgesamt acht Mal vergeben und belegt damit Platz eins. Den zweiten Platz teilen sich Alexander, Hamza und Noah, sie wurden jeweils sechs Mal vergeben. Auf dem dritten Platz landet Malik mit fünf Nennungen.

Bei den Mädchen ist Mila Spitzenreiter. Zehn Eltern gaben ihrem Nachwuchs im vergangenen Jahr den Namen. Mit sieben Nennungen landet Emilia auf Platz zwei. Knapp dahinter folgt Lia, so wurden sechs Mädchen 2020 von ihren Eltern genannt.

2019 lagen in Gladbeck noch ganz andere Namen auf den ersten drei Plätzen

2019 lagen bei den Jungen-Namen noch Leon, Felix und Adam auf den ersten drei Plätzen. Bei den Mädchen waren Marie, Emma und Hannah besonders beliebt. Sowohl die drei Jungen- als auch die drei Mädchennamen tauchen bei den drei vordersten Plätzen 2020 gar nicht mehr auf.

Besonders beliebt scheint 2020 der Name Mila zu sein. Mit zehn Nennungen liegt der Mädchenname deutlich vor dem beliebtesten Mädchennamen 2019, damals nannten sechs Eltern ihr Neugeborenes Marie, damit belegte der Name Platz eins.

Zwei Vornamen wurden 2020 nur selten vergeben. Insgesamt 195 Jungen und Mädchen bekamen einen zweiten Namen, der Rest nur einen.

Standesämter der Geburtsstädte melden die Neugeborenen beim Standesamt Gladbeck

In Gladbeck selbst kommen keine Kinder mehr zur Welt, nachdem die Geburtsklinik im St. Barbara-Hospital Ende 2016 geschlossen wurde. Eltern müssen auf Krankenhäuser in umliegenden Städten ausweichen, etwa Gelsenkirchen und Bottrop. Die Neugeborenen werden dem städtischen Standesamt aus der jeweiligen Geburtsstadt gemeldet. Kinder müssen innerhalb einer Woche bei dem zuständigen Standesamt der Stadt angemeldet werden, in der der Nachwuchs geboren wurde, so die Stadt Gladbeck auf Anfrage. Beim Standesamt Gladbeck müssen Eltern nicht mehr erscheinen, um ihr Kind anzumelden.

Unter den drei beliebtesten Vornamen 2020 finden sich in Gladbeck zwar keine ausgefallenen Namen, doch es kann immer mal wieder vorkommen, dass Kinder etwa nach Schauspielern oder Comic-Helden benannt werden, oder Eltern sonst einen außergewöhnlichen Namen wählen. Bestimmte Namen können von den Standesbeamten abgelehnt werden. Doch seitdem in Gladbeck keine Kinder mehr geboren werden, werden diese Entscheidungen auch nicht mehr in Gladbeck getroffen. Ob ein Name akzeptiert wird oder nicht, das entscheiden seitdem die Standesbeamten in den Städten der Geburtsorte.

