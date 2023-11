Letzter Öffnungstag für C&A-Filiale in Gladbeck steht fest

Gladbeck. Schon lange steht fest: C&A verlässt die Gladbecker Innenstadt. Jetzt ist klar, wann endgültig Schluss ist und was es für Kunden dort noch gibt.

Zum Ende des Jahres verliert die Fußgängerzone in der Gladbecker Innenstadt ein weiteres Einzelhandelsgeschäft. Schon jetzt kleben rote Plakate mit den Aufschriften „Outlet“ und „Räumungsrabatt“ am Schaufenster von C&A in der Hochstraße. Bereits im März hatte die Regionalleitung der Modekette Mitarbeitenden der Gladbecker Filiale mitgeteilt, dass der Standort Ende des Jahres schließt. Jetzt ist klar: am 9. Dezember öffnet sie ein letztes Mal ihre Türen. Danach ist endgültig Schluss.

Wer sich dieser Tage in der Gladbecker Filiale umsieht, kann auch von innen nicht die bevorstehende Schließung übersehen. Egal ob an T-Shirts, Hosen, Babykleidung oder Accessoires: An nahezu allen Kleiderstangen hängen rote Schilder, die unter anderem Rabatte von 50 bis 70 Prozent versprechen. Und obwohl das kalte Herbstwetter aktuell eher Lust auf gemütliche Pullover oder wärmende Schals macht, können Gladbeckerinnen und Gladbecker die Chance nutzen und reduzierte Sommerware für die ganze Familie kaufen.

C&A in Gladbeck schließt: Rabattaktionen für die letzten Öffnungstage geplant

Für die letzten Öffnungstage Anfang Dezember seien weitere besondere Rabattaktionen vorgesehen, wie eine Sprecherin der Modekette, auf Anfrage der Redaktion mitteilt. Wie diese Aktionen konkret aussehen sollen, will der Konzern jedoch noch nicht verraten.

Für die Mitarbeitenden der Gladbecker Filiale war die Nachricht über die geplante Schließung ein Schock. Betroffen sind acht fest angestellt Mitarbeiterinnen und eine größere Anzahl an Aushilfen. Es stellt sich die Frage, wie es danach für sie weitergehen soll. Konkrete Angaben dazu will der Konzern wenige Wochen vor dem Ende nicht machen. Das Unternehmen unterstütze die betroffenen Mitarbeitenden in Zusammenarbeit mit Sozialpartnern und dem Betriebsrat. „In diesem Sinne sind wir darum bemüht, betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut wie möglich in andere Filialen zu versetzen“, heißt es.

C&A: Darum verlässt die Modekette Gladbeck

Warum ausgerechnet die Filiale in der Gladbecker Innenstadt schließen muss, begründet das Unternehmen nur knapp. Die Standorte werden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass C&A den Kundinnen und Kunden das bieten könne, was sie wünschen und zwar dort, wo sie es sich wünschen.

Lesen Sie auch:

„Die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden, das allgemeine Marktumfeld, die Entwicklung der Stadt und die Gesundheit des lokalen Einzelhandelssektors sind allesamt wichtige Faktoren, die in unsere Entscheidungen über die Eröffnung oder Schließung bestimmter Standorte einfließen“, so die Sprecherin. Dies sei ein fortlaufender Prozess, der bedeutet, dass bestimmte Geschäfte geschlossen und andere geöffnet werden. Lokale Einzelhändler befürchten, dass der Rückzug von C&A aus der Innenstadt den Einzelhandelsstandort Gladbeck insgesamt schwächen werde.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck