Lego-Messe mit Börse und Ausstellung in Gladbeck

Gladbeck. In Gladbeck gastiert mit der „Brickolage Ruhr“ eine große Lego-Messe. Was es am Sonntag in der Stadthalle zu sehen und zu kaufen gibt.

Die Lego-Bausteine kommen in die Mathias-Jacobs-Stadthalle in Gladbeck: Unter dem Namen Brickolage Ruhr findet am Sonntag, 15. Oktober von 9 bis 16 Uhr die erste regionale Lego-Börse und -Ausstellung seit langer Zeit statt. Veranstalter Manuel Rottmann: „Wir schaffen damit für Gladbeck und das ganze Ruhrgebiet eine wirklich generationenverbindende Veranstaltung. Großeltern, Eltern und Kinder, alle kennen Lego. Viele sind damit aufgewachsen und haben und hatten viel Freude mit den Noppensteinen.“

Über 30 Händler haben zugesagt. Es werden nicht nur neue, sondern auch gebrauchte Steine verkauft. So habe man auch die Chance, fehlende Sets zu ergänzen. Dazu werden Eigenkreationen sogenannter Lego-MOCs (eigene Kreationen ohne Bauanleitung) gezeigt. Für Kinder und große Kinder gibt es eine Spielecke, in der sie ihre eigene Kreativität mit den vielseitigen Klemmbausteinen ausleben können.

Als besonderes Highlight werden Teilnehmer der RTL-Show„Lego Masters“ von ihren Erfahrungen berichten und dem Publikum Rede und Antwort stehen. Wer das ist, will Manuel Rottmann noch nicht verraten.

