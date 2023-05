Lebensretter gesucht: Vestische ruft zur Typisierung auf

Per Abstrich kann man sich typisieren lassen – und vielleicht später zum Lebensretter werden. Die Vestische ruft auch Menschen in Gladbeck zur Teilnahme an der kommenden Aktion auf.

Gladbeck / Bottrop. Die Vestische ruft auch Gladbecker und Bottroper zur Teilnahme an der kommenden Typisierungsaktion auf. Termin: 17. Mai, Betriebshof in Herten.

Die Vestische hat den Kampf gegen Blutkrebs mit dem Verkehrswendebus unterstützt, der bei den Terminen der großen Typisierungsaktion im Kreis Recklinghausen als Anlaufstelle diente. Darüber hinaus wird es am Betriebshof des Nahverkehrsunternehmens in Herten (Westerholter Straße 550) einen zusätzlichen Termin am Mittwoch, 17. Mai, geben.

Kräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes registrieren an diesem Tag von 8 bis 12 Uhr alle Interessierten zwischen 17 und 55 Jahren auf dem Besucherparkplatz vor dem Verwaltungsgebäude. Dies geschieht binnen weniger Minuten per Abstrich mit einem Wattestäbchen an der Wangeninnenseite. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Mit dem Abstrich erklärt man sich grundsätzlich bereit, eine Stammzellenspende abzugeben“, erläutert die Vestische. Auf eine solche wartete auch der sechs Jahre alte Max aus Gladbeck. Letztlich leider vergeblich, denn die Familie bekam vor wenigen Wochen die tieftraurige Nachricht, dass selbst ein passender Spender Max‘ Leben nicht mehr würde retten können.

Die Aktionen im Kreis Recklinghausen sind dennoch fortgesetzt worden. Nicht zuletzt auf Wunsch der Familie. Max’ Mutter erklärte: „Es gibt auf dieser Welt noch sehr viele, zu viele Maxis, die auf eine Stammzellenspende angewiesen sind. Also bitte, bitte lasst euch weiterhin typisieren, macht auf das Thema Blutkrebs und Stammzelltransplantation aufmerksam.“

Weitere Informationen zum Thema Stammzellenspende stehen auf: www.dkms.d

