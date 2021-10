Leben retten: Reanimationstraining im St. Babara-Hospital

Gladbeck. Viele sind unsicher, wie sie Betroffenen im Fall eines Herzstillstands helfen können. Ärzte laden im St. Barbara-Hospital Gladbeck zum Training.

„Prüfen – Rufen – Drücken“, so lautet die Formel, unter der sich das Vorgehen bei einem plötzlichen Herzstillstand zusammenfassen lässt. Doch was sich so einfach anhört, ist nicht immer leicht umzusetzen. Im Ernstfall sind viele Menschen unsicher und handeln nicht – oft aus Angst, etwas falsch zu machen. Deshalb laden Anästhesisten und Notfallmediziner des St. Barbara-Hospitals Gladbeck zu einem kostenlosen Reanimationstraining am Montag, 18. Oktober, ein. Beginn ist um 17 Uhr.

Die Mediziner zeigen und erklären, wie ein Herzstillstand schnell zu erkennen ist, wie man richtig Hilfe herbeiruft und wie auch Laien Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen können. Veranstaltungsort ist der große Konferenzraum im St. Barbara-Hospital, Barbarastraße 1.

Das Gelernte wird anschließend an Reanimationspuppen geübt

Nach der Begrüßung durch Dr. med. Thorsten Großwendt, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Operative Intensivmedizin und Spezielle Schmerztherapie, erfahren die Teilnehmer in zwei kurzen Vorträgen, was sie zum Thema Reanimation wissen sollten und wie sie im Notfall richtig handeln. Anschließend haben sie die Möglichkeit, das Gelernte an Reanimationspuppen zu üben.

Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorab anzumelden unter 02043-278-15700 oder per E-Mail an bgiebe@kkel.de. Es gilt die 3G-Regel.

