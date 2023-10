Lauter Knall: ungewöhnlicher Unfall in Gladbeck

Lauter Rumms: In Gladbeck hat sich am Dienstagabend ein ungewöhnlicher Unfall ereignet (Symbolbild).

Gladbeck. Ein lauter Knall hat Gladbecker am Dienstagabend aufgeschreckt. Die Polizei bestätigt auf Anfrage einen eher seltsamen Unfall mit drei Autos.

Der Schreck war groß, der Schaden zum Glück vergleichsweise klein: In Gladbeck hat es am Dienstagabend an der Kreuzung Postallee/Konrad-Adenauer-Allee einen Unfall gegeben. Ein lauter Knall schreckte Anwohner gegen 18.30 Uhr auf, gefolgt von viel Blaulicht und Martinshorn. Auf Nachfrage erklärt die Leitstelle der Polizei Recklinghausen: „An der Kreuzung standen zwei Autos auf den zwei Spuren an einer roten Ampel. Ein drittes Auto fuhr zwischen die beiden anderen, dabei kam es zum Unfall.“

Und auch zu dem lauten Knall, der die Gladbecker irritiert hat. Alle drei Autos waren jeweils mit einer Person besetzt, zwei der drei Menschen (aus Bottrop, Oberhausen und Gütersloh, so die Kennzeichen laut Polizei) mussten in Krankenhäuser gebracht werden, Lebensgefahr besteht nicht. Um kurz nach 19 Uhr war die Kreuzung zur Beweisaufnahme noch gesperrt, zu diesem Zeitpunkt rechnete die Leitstelle der Polizei aber bloß noch mit einer Sperrung von „20 bis 30 Minuten“.

