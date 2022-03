Landtagswahl: Politiker antworten Schülern mit Video-Clips

Auch in der Vergangenheit hatte der Gladbecker Jugendrat mit Workshops zur Landtagswahl informiert (Archivbild).

Gladbeck. Die Gladbecker Schülervertretungen und der Jugendrat informieren zur Landtagswahl. Sie haben Politiker um Antworten via Video-Clip gebeten.

Über die am 15. Mai stattfindende Landtagswahl und die U18-Wahl sollen junge Gladbecker informiert werden. Das Netzwerk „Schule lebt Demokratie“ hatte dazu jetzt Schülervertretungen der weiterführenden Schulen und Mitglieder des Jugendrates in die Werner-von-Siemens Realschule eingeladen.

Gemeinsam erarbeiteten die 35 Teilnehmenden passgenaue Formate für die einzelnen Schulen, um auf die Wahlen und deren Inhalte aufmerksam zu machen. Hierbei entstand die Idee, Politikern der verschiedenen Parteien Fragen zur Beantwortung zuzusenden und darum zu bitten, die Beantwortung dieser in einem Videoformat aufzunehmen. Das Material kann dann an den Schulen verwendet werden. Das Ziel ist es, die Schüler damit auf die vom Landesjugendring organisierten U-18 Wahl vorzubereiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, gut informiert an den Wahlen teilzunehmen.

Die Schulen erhalten Wahlurnen und Material zu U-18 Wahl

Die Stadtverwaltung Gladbeck wird den Schulen hierfür Material zu der U-18 Wahl sowie Wahlurnen für den Wahlzeitraum vom 2. bis zum 6. Mai zur Verfügung stellen. Fragen, die an die Politiker gestellt werden sollen, sind beispielsweise „Wie kann man den ÖPNV verbessern?“, „ Wie kann man mehr Treffpunkte für Jugendliche einrichten?“, „Wovon hängt es ab, wie viel Geld eine Schule bekommt?“ oder „Was haben Sie vor bezüglich des Themas Klimaschutzes zu unternehmen?“ „Gibt es die Möglichkeit zu freiem WLAN in der Innenstadt?“.

Begleitet wurde das Treffen von den Netzwerkpartnern der Werner-von-Siemens Realschule, Markus Landwehr und Sonay Güdogan, sowie Angelika Kuhn von der Schulberatungsstelle des Kreises Recklinghausen sowie der Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Gladbeck, Sarah Kimmeskamp. Bürgermeisterin Bettina Weist schickte eine Videobotschaft und bedankte sich ausdrücklich für den großen Einsatz der vielen engagierten Schüler:innen und wünschte für das geplante Vorhaben viel Erfolg. Ein weiteres Treffen zur Vorbereitung der Wahlen ist für Ende März geplant.

