Das Land hat dem Kreis und der Stadt bei der Bekämpfung der deutlich angespannten Corona-Lage in Gladbeck eine Absage erteilt. Trotz eines Inzidenzwertes von 59,5 am Donnerstag (über 70 in den vergangenen Tagen) gebe es keine Anpassungen der Corona-Schutzverordnung und es werde keine Ausnahme ermöglicht, um stadtscharfe Entscheidungen in einer kreisangehörigen Stadt wie Gladbeck zu ermöglichen, teilt der Kreis Recklinghausen die Antwort des Landes mit. Laut Stadtverwaltung hatte sich auch Regierungspräsidentin Dorothee Feller eingeschaltet und für eine Sonderregelung plädiert – vergeblich.

Das Land halte an der in der Corona-Schutzverordnung festgeschriebenen Vorgehensweise fest, wonach erst dann weitere Maßnahmen angeordnet werden können, wenn der Inzidenzwert des Kreises über den kritischen Marken von 35 oder 50 liege, heißt es. Im Kreis lag der Inzidenzwert am Donnerstag bei 23,9. Diese Zahl gebe, so Landrat Cay Süberkrüb, ein „verzerrtes Bild“ wieder, da es Städte mit hohen (auch in Haltern ist der Wert hoch, liegt bei 34,2) und sehr niedrigen Werten wie Oer-Erkenschwick (rd. 3,0) und Waltrop (rd. 6,0) gebe.

Landrat Süberkrüb bedauert Entscheidung des Landes sehr

Landrat Cay Süberkrüb kritisiert das Nein des Landes zu Sondermaßnahmen zur Corona-Eindämmung in Gladbeck. Foto: Kreis RE

Er sei sicher, so Süberkrüb, „dass etwas getan werden muss“. Der Kreis Recklinghausen könne nicht wie andere Flächenkreise mit geringerer Einwohnerzahl behandelt werden. „Ich bedauere sehr, dass das Land diese Einschätzung nicht teilt“, so Süberkrüb. Kreis und Städte könnten dem Bürger nicht plausibel erklären, „warum nichts unternommen wird, um die Infektionen einzudämmen“.

Zwar hat sich die Corona-Lage in Gladbeck in den vergangenen zwei Tagen, was die Zahl der Neuinfektionen anbelangt, etwas entspannt. Am Donnerstag meldete das Kreisgesundheitsamt stadtweit fünf Neuinfektionen, am Mittwoch waren es sieben gewesen (Montag und Dienstag 16 und 13). Und der Inzidenzwert (50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) sank von 71,4 auf 59,5 am Donnerstag. Aber er liegt damit weiterhin deutlich über dem 50er-Grenzwert. Und es bleibt am Donnerstag wie tags zuvor bei 70 akuten Fällen. Dienstag gab es 72 Infizierte – der höchste Wert, so die Stadtverwaltung, der je während der Pandemie festgestellt worden sei.

Nächste Woche treffen sich die Gladbeck, Haltern und Castrop mit dem Kreis

Die Corona-Tests an der Werner-von-Siemens-Realschule am vergangenen Samstag waren alle negativ. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Im Rathaus hieß es, man bleibe bei dem Thema am Ball: Nächste Woche treffen sich die drei am stärksten betroffenen Städte (neben Gladbeck und Haltern auch Castrop), um das weitere Vorgehen zu beraten. Eine Analyse habe ergeben, dass größere Veranstaltungen nicht Ursache für die hohe Infektionsrate in Gladbeck seien. Die Fälle seien ziemlich gleich verteilt im Stadtgebiet, nur mit einem kleinen Überhang zum Stadtsüden.

Besuchsverbot im St. Barbara-Hospital Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Gladbeck gilt im St.-Barbara-Hospital ab Samstag, 3. Oktober, wieder ein Besuchsverbot. Bisher gab es für Besucher ein Zeitfenster zwischen 15 und 18 Uhr. Außerdem werden ab Montag, 5. Oktober, alle Patienten, die zu Untersuchungen in die verschiedenen Ambulanzen des Krankenhauses kommen, im Eingangsbereich vollständig gescreent. Bisher sei dies nur stichprobenartig erfolgt. Vor dem Eingang müsse daher mit Wartezeiten gerechnet werden, so die Katholischen Kliniken Emscher-Lippe (KKEL).

Unterdessen gibt es ein großes Aufatmen an der Werner-von-Siemens-Realschule: Es gebe keine weiteren Corona-Infektionen an der Schule, berichtet Schulleiter Daniel Kroll von Ergebnissen der umfangreichen Tests vom vergangenen Samstag, die endlich bekannt wurden. Alle Tests seien negativ gewesen. „Das war ein befreiender Moment“, so Kroll. Es bleibe bei den sechs Infektionen an der Schule (fünf Schüler, ein Lehrer). Zwei von sechs betroffenen Schulklassen, die in Quarantäne mussten, seien wieder im Unterricht. Kroll berichtete, dass die zurückgekehrten Schüler sehr diszipliniert und problembewusst am Unterricht teilnehmen – komplett werde auf freiwilliger Basis Mund-Nasenschutz getragen.

DRK testet am Samstag 660 Gesamtschüler

An der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule ist es dagegen zu einem weiteren Corona-Fall gekommen, wie Schulleiterin Alrun ten Have bestätigte. Folge: Eine Klasse aus dem 8. Jahrgang (29 Schüler) müsse in Quarantäne. Bereits in der vergangenen Woche waren elf Infizierungen in zwei Klassen aufgetreten. Die Schüler aus diesen Klassen können ab Freitag wieder am Unterricht teilnehmen. Am Samstag sollen nun Schüler aus vier Jahrgangsstufen der Gesamtschule (Stufen acht bis elf) - rund 660 Schüler - vom DRK auf das Coronavirus getestet werden. Die Teilnahme ist freiwillig.

