Ladendiebin (32) in Gladbeck am Tag nach der Tat verurteilt

Eine Ladendiebin aus Karlsruhe musste sich vorm Amtsgericht in Gladbeck verantworten – einen Tag, nachdem sie in Gladbeck beim Klauen erwischt worden war.

Gladbeck. Ein Ladendetektiv hat eine Frau aus Karlsruhe in einem Laden in Gladbeck beim Klauen erwischt. Am Tag darauf steht sie schon vorm Amtsgericht.

Direkt einen Tag nach der Tat ist eine 32-jährige Frau aus Karlsruhe vom Amtsgericht Gladbeck wegen Ladendiebstahls verurteilt worden.

Die Frau muss eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro zahlen – in Form von 90 Tagessätzen zu zehn Euro. Laut Mitteilung der Polizei ist die Frau am Mittwochabend in einem Laden an der Horster Straße in Gladbeck-Brauck beim Klauen erwischt worden. Ein Ladendetektiv hatte sie gegen 18.50 Uhr dabei beobachtet, wie sie mehrere Rasierklingen und eine elektrische Zahnbürste in ihre Tasche packte und dann den Laden verließ ohne zu bezahlen.

Der Ladendetektiv sprach die Frau an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie gemeinsam mit einem Mann unterwegs. Der konnte sich aber noch aus dem Staub machen. Eine nähere Beschreibung des Mannes liegt nicht vor.

